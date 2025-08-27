27 августа 2025 15:53 Подрывающая «Дружбу» Украина все-таки попадет в ЕС: как Трамп заставил Орбана уступить Дудаков объяснил, как Трампу удалось убедить Орбана пустить Украину в ЕС 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru Мир

Дональд Трамп каким-то неведомым образом смог убедить Виктора Орбана изменить позицию по вопросу вступления Украины в ЕС. Официально это пока не подтверждено, все лишь со слов источников Politico, но те уже полны надежд, что «тупиковая ситуация» разрешится. Особенно удивительным это выглядит на фоне ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», которые осуждал ранее и сам Трамп, даже писал Орбану: мол, друг Виктор, я очень зол! И тут такой поворот. Как же США в итоге удалось сломать Будапешт?

Почему Венгрия не пускала Украину в Евросоюз Позиция Венгрии по поводу членства Украины в Евросоюзе, казалось, всегда была четкой и непоколебимой. Орбан говорил о том, что у республики нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в ЕС способно привести к «бесконечной войне». Также политик указывал на результаты недавнего референдума в стране, итоги которого показали, что 95% участвовавших в нем венгров выступили против того, чтобы Украина состояла в Евросоюзе.

Уверенности в том, что Венгрия не изменит свою позицию, добавили недавние удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба», из-за которых поставки сырой нефти в Венгрию пришлось временно ставить на паузу. Аналитик венгерского центра общественного мнения Nézőpont Intézet Балинт Ротиш тогда заявлял о том, что удары по «Дружбе» наносят с целью оказания давления из-за позиции Будапешта.

«То, что в течение короткого времени против нефтепровода „Дружба“ было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы», — говорил Ротиш в эфире радио Kossuth.

Фото: РИА «Новости»

Сам Орбан говорил, что «открытые угрозы» в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся незамеченными. «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу „Дружба“, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — уверял премьер. Также политик предупредил, что Украина не попадет в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

За последние две недели Венгрия трижды сообщала об ударах по «Дружбе». Дважды атаки приводили к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Ответственность за удары возложили на ВСУ. В Киеве при этом заявляли, что будущее нефтепровода напрямую зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС. В ответ на эти заявления Зеленского глава МИД Венгрии Петер Сийярто требовал отказаться от угроз энергетической безопасности.

Трамп переубедил Орбана по вопросу Украины в ЕС И вот спустя считаные дни после очередного удара по «Дружбе» Politico узнала, что все не так просто, и Трамп, который писал Орбану о своем осуждении нападок на «Дружбу», смог убедить Орбана изменить позицию. Решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдавии и Украины в Евросоюз может быть принято «в ближайшие дни или недели», рассказали источники издания.

«В контексте того, что переживает Украина, есть свои достоинства у обеих кандидатур — Украины и Молдавии. Решения в Брюсселе должны быть приняты единогласно, и нам необходимо действовать в рамках этих принципов», — заявил газете неназванный французский чиновник.

Фото: РИА «Новости»

По информации Bloomberg, на минувшей неделе Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС. Собеседники агентства отмечали, что европейские лидеры попросили президента США использовать свое влияние на венгерского премьера, чтобы тот отказался от противодействия членству республики в Евросоюзе. Орбан тогда не подтверждал телефонный разговор с Трампом, а после консультаций лидеров стран ЕС по поводу урегулирования украинского конфликта, состоявшихся 19 августа, он настаивал, что ее членство в ЕС не является гарантией безопасности, о чем писал в том числе у себя в Facebook*.

Зафиксировано, что членство Украины в Евросоюзе не означает никакой гарантии безопасности, поэтому связь членства и гарантий безопасности не нужна и опасна. Виктор Орбан

Почему Орбан прогнулся? Пытаясь понять изменение линии премьера Венгрии, важно принимать во внимание, что Орбан и идеологически, и политически близок к команде Трампа, отметил в беседе с 360.ru политолог, американист Малек Дудаков.

«Он действительно очень долгое время блокировал принятие Украины в ЕС по понятным причинам. В их числе, помимо личной антипатии к Зеленскому, еще и фактор риска для венгерской экономики, которая станет одной из пострадавших, если Украина все-таки окажется в Европейском союзе», — отметил он.

Если Украина попадет в ЕС, те субсидии, которые получают страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Словакия, — отчасти пойдут туда. И венгерская экономика просто недополучит траншей от Брюсселя. Не говорим уже об огромном притоке мигрантов с Украины и разных других проблем, которые также являются причинами той позиции, которую занимал Будапешт. Малек Дудаков

Тем не менее сейчас Трамп смог оказать давление на Орбана, продолжил Дудаков, а тот, ориентируясь на свою кооперацию с президентом США, решил не идти с ним на конфликт и не блокировать в будущем решение о возможности принятия Украины в Евросоюз.

Но тут также необходимо учитывать, что республика не попадет туда по щелчку, предупредил политолог. Это все равно история на очень и очень длительную, даже абстрактную перспективу.

Фото: РИА «Новости»

«Прямо сейчас никто Украину принимать не будет, потому что нужны колоссальные деньги для того, чтобы ее довести до какого-то общеевропейского уровня. Что касается европейских траншей, то они как поступали, так и поступают. А для Венгрии ее право вето — это просто рычаг давления, для того чтобы и себе выбивать более выгодные условия. Поэтому здесь, я думаю, ничего не поменяется в политике господина Орбана», — выразил уверенность собеседник 360.ru. Для Трампа же главной мотивацией, по мнению Дудакова, было дальнейшее перекладывание украинского вопроса на плечи европейцев, которых, безусловно, будет ждать очень серьезный внутренний кризис, когда бесконечная история с приемом Украины в ЕС завершится. «И кризис этот может закончиться для Европы плачевным образом. Так что у Трампа, конечно, свой интерес. Ну, а Орбан, я думаю, понимает, что на текущий момент это все изменить не получится, поэтому подстраивается под повестку Трампа», — заключил политолог.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.