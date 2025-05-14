Состав российской делегации мир узнает утром перед переговорами

Состав российской делегации на переговорах в Турции будет известен утром 15 мая

Состав российской делегации для переговоров в Стамбуле уже давно утвержден, но украинцы узнают, кто будет присутствовать, только утром. Об этом заявили журналисты кремлевского пула .

По словам журналиста, состав не разглашают, чтобы не дать президенту Украины Владимиру Зеленскому лишней возможности для маневра.

«Потому что дело не шуточное, и никто не собирается давать играющему исключительно в информперемоги противнику лишние карты», — подчеркнул Смирнов.

Он добавил, что завтра утром станет ясно, будет ли президент России Владимир Путин напрямую участвовать в переговорах.

Ранее Зеленский заявил, что решение о дальнейших действиях будет принято после того, как станет известно, кто именно будет представлять Россию 15 мая в Стамбуле. По его словам, пока что сигналы из Москвы звучат неубедительно.