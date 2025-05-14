Состав российской делегации мир узнает утром перед переговорами
Состав российской делегации на переговорах в Турции будет известен утром 15 мая
Состав российской делегации для переговоров в Стамбуле уже давно утвержден, но украинцы узнают, кто будет присутствовать, только утром. Об этом заявили журналисты кремлевского пула.
По словам журналиста, состав не разглашают, чтобы не дать президенту Украины Владимиру Зеленскому лишней возможности для маневра.
«Потому что дело не шуточное, и никто не собирается давать играющему исключительно в информперемоги противнику лишние карты», — подчеркнул Смирнов.
Он добавил, что завтра утром станет ясно, будет ли президент России Владимир Путин напрямую участвовать в переговорах.
Ранее Зеленский заявил, что решение о дальнейших действиях будет принято после того, как станет известно, кто именно будет представлять Россию 15 мая в Стамбуле. По его словам, пока что сигналы из Москвы звучат неубедительно.