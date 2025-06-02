Делегация России прибыла на место переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча сторон состоится в дворце Чираган. Около места сосредоточено большое количество охраны и присутствуют журналисты. Также к дворцу прибыла и украинская делегация.

Второй раунд переговоров стартует в 13:00 по московскому времени. После него, предположительно, российская сторона может сделать заявление для СМИ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявляла, что России нет смысла вести переговоры с Украиной после произошедшего на железных дорогах в Брянской и Курской областях. Журналист отметила, что договариваться с ними можно только о том, «как они предпочитают стоять у стенки — глядя прямо в дуло или с завязанными глазами».

Также ранее стал известен перечень условий Украины для мирного соглашения.