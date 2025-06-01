Украинскую делегацию в Стамбуле 2 июня снова возглавит Умеров

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров снова возглавит делегацию дипломатов на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский.

Он заслушал доклады от Минобороны, МИД, Генштаба, разведок и СБУ.

«Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что на переговорах дипломаты будут настаивать на полном прекращении огня, а также на освобождении пленных. Он также подтвердил информацию о подготовке встречи на самом высоком уровне.

Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский оказался в ловушке из-за переговоров. По его мнению, президент США Дональд Трамп тонко заставил Украину вести с Россией прямой диалог, в случае срыва которого вину возложат на украинскую сторону.