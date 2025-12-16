Россиянку взяли в заложники в клинике Египта из-за долга за лечение

Сотрудники клиники в Шарм-эль-Шейхе не выпускают 68-летнюю туристку из Челябинской области из-за отказа страховой компании покрывать большую часть расходов на ее лечение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пенсионерка приехала на отдых в Египет вместе с мужем. Однако в какой-то момент россиянка попала в госпиталь с острой болью в животе. Местные врачи диагностировали у нее непроходимость кишечника и сделали операцию.

Сначала страховая компания пообещала оплатить все расходы, в том числе дополнительное обследование на онкологию. Но за день до вылета в Россию семья получила отказ.

Страховщики заявили, что оплатят из выставленного счета в семь тысяч долларов только тысячу. Свое решение они аргументировали обострением хронической болезни, однако раньше у пенсионерки таких проблем не наблюдалось.

После этого в госпитале у россиянки забрали паспорт, требуя с ее мужа полной оплаты счета. В российском консульстве родственникам посоветовали за решением этой проблемы обратиться к туроператору, но тот лишь отправляет в страховую. Спорная ситуация до сих не решена, и женщина остается в египетской больнице.

Ранее туристка из России умерла в Паттайе. Она попала в ДТП с торговой тележкой, когда ехала на байке. Спустя неделю в клинике у женщины произошло кровоизлияние в мозг, что стало причиной смерти.