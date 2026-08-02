Россиянка раздавила ядовитого жука в Китае и попала в больницу

Российскую туристку госпитализировали в Шанхае после того, как она раздавила ядовитого жука. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Находясь в отеле, 25-летняя Елизавета из Таганрога почувствовала сильное жжение на руке, увидела насекомое и прихлопнула его. На следующее утро на месте укуса появилось большое красное пятно и острая боль, похожая на ожог. Через три дня на руке образовались волдыри.

В больнице ей объяснили, что это был томкат — жук, похожий на муравья. При сдавливании он выделяет мощный яд — педерин. Воспаление от него может не проходить месяцами, а без своевременной помощи возможны лихорадка и артрит.

В феврале российские туристы стали массово жаловаться на ожоги от томкатов во Вьетнаме. В тот период жуки массово размножались из-за высокой влажности и забирались даже на верхние этажи зданий.