Ядовитые жуки массово атакуют российских туристов во Вьетнаме

Российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на тяжелые ожоги и волдыри от укусов ядовитых жуков-томкатов. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Среди пострадавших — жительница Перми Ксения, которая переехала на зимовку на остров Фукуок с мужем и двумя детьми. Она рассказала, что сначала укусы лишь чесались, но вскоре превратились в болезненные волдыри.

Местные врачи не смогли точно определить причину, назначив лишь мази и лекарства. Позже туристка обнаружила на стене отеля жука-томката.

Сейчас во Вьетнаме сезон активности этих насекомых. Из-за высокой влажности они массово размножаются и заползают даже на верхние этажи отелей.

В местных чатах россияне сообщают, что томкаты бегают по номерам и оставляют на теле болезненные следы. Также заявили, что случаев с тяжелыми кожными реакциями становится все больше.

Ранее российские туристы массово отравились в Таиланде. Заболели минимум 19 человек.