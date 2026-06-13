Россиянину заблокировали счет во Франции из-за места рождения

Усыновленному французской семьей россиянину заморозили счет из-за места рождения. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул Российской Федерации в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, ситуации, в которые россияне попадают при взаимодействии с французскими государственными учреждениями и банками, порой доходят до абсурда.

«Усыновленному более 15 лет назад гражданами Франции российскому ребенку, давно получившему французское гражданство, банк заблокировал счет из-за того, что Россия указана в графе „место рождения“», — рассказал дипломат.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» решили сохранить санкции против России, несмотря на перебои с поставками нефти в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Также Евросоюз оставил в силе персональные рестрикции против более чем 2600 физических и юридических лиц.