Россиянину заблокировали счет во Франции из-за места рождения
Оранский: россиянину во Франции заблокировали счет из-за его места рождения
Усыновленному французской семьей россиянину заморозили счет из-за места рождения. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный консул Российской Федерации в Марселе Станислав Оранский.
По его словам, ситуации, в которые россияне попадают при взаимодействии с французскими государственными учреждениями и банками, порой доходят до абсурда.
«Усыновленному более 15 лет назад гражданами Франции российскому ребенку, давно получившему французское гражданство, банк заблокировал счет из-за того, что Россия указана в графе „место рождения“», — рассказал дипломат.
Ранее лидеры стран «Большой семерки» решили сохранить санкции против России, несмотря на перебои с поставками нефти в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Также Евросоюз оставил в силе персональные рестрикции против более чем 2600 физических и юридических лиц.