Лидеры G7 решили сохранить санкции против России

Лидеры стран G7 решили сохранить санкции против России, несмотря на сбои с поставками нефти и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого привел телеканал BFMTV .

Макрон подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на отмену ограничений и не изменила позицию «Большой семерки» по украинскому вопросу.

«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», — сказал он.

Французский лидер также признал, что после остановки движения торговых судов через Ормузский пролив возникли сложности с поставками нефтепродуктов и удобрений. Он отметил, что это могло сказаться на сельском хозяйстве и мировых рынках.

Страны G7 уже начали работу над тем, чтобы снизить последствия кризиса. Макрон напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 миллионов баррелей нефти из резервов и сообщил о планах провести переговоры с рядом стран, чтобы не допустить новых ограничений экспорта.

Ранее Макрон поддержал идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о развитии ядерных технологий в ЕС. Он завил, что атомные проекты необходимо поставить в один ряд с возобновляемой энергетикой.