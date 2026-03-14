Евросоюз оставил в силе персональные санкции для тысяч россиян

Персональные санкции Евросоюза против более 2600 россиян и российских компаний продлили еще на полгода. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС .

«Сегодня Совет принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — изложено в сообщении.

Всего в санкционном перечне остались более 2600 физических и юридических лиц. Персональные ограничения, которые оставили в силе для них, включают запрет на въезд, а также заморозку активов на территории Евросоюза.

При этом после очередного пересмотра черного списка власти ЕС решили убрать из него двух россиян.

Ранее лидеры стран G7 решили сохранить и санкции против России, несмотря на сбои с поставками нефти и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.