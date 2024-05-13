Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси | 360°

Мир 13 мая 2024, 09:30 Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси На акции протеста в Тбилиси задержали 20 человек Nicholas Muller/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них — один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что полицейские неоднократно напоминали участникам и организаторам акции «о необходимости повиновения». Однако часть протестующих все равно нарушала порядок, противостояла правоохранителям и оскорбляла их. Поэтому за административные правонарушения сразу по нескольким статьям задержали 20 человек, среди них три иностранца.

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«В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения <…> и еще один гражданин этой же страны», — уточнили в ведомстве.

Один американец отказался предоставлять полицейским персональные данные. Он требовал связаться с посольством США.

В Тбилиси проходят протесты из-за закона об иноагентах. Власти Грузии заявляли, что демонстрацию организовали из-за рубежа.