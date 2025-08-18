Россиянин выжил при крушении самолета на Пхукете

Сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint разбился на Пхукете 17 августа. На борту находился россиянин, он выжил, сообщило издание Bangkok Post .

Мужчина по имени Сергей получил травмы. Известно, что он — пилот-студент, на Пхукете россиянин проработал пять лет.

Еще одним выжившим оказался житель Таиланда — 40-летнеий Сурасака. Ему диагностировали перелом лодыжки и травму головы.

Потерпевший крушение самолет вылетал из авиационного парка Пхукета и рухнул на проезжую часть. По факту случившегося началось расследование.

