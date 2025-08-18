Россиянин выжил при крушении самолета на Пхукете

Сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint разбился на Пхукете 17 августа. На борту находился россиянин, он выжил, сообщило издание Bangkok Post.
Мужчина по имени Сергей получил травмы. Известно, что он — пилот-студент, на Пхукете россиянин проработал пять лет.
Еще одним выжившим оказался житель Таиланда — 40-летнеий Сурасака. Ему диагностировали перелом лодыжки и травму головы.
Потерпевший крушение самолет вылетал из авиационного парка Пхукета и рухнул на проезжую часть. По факту случившегося началось расследование.
Ранее в Тюмени самолет Ан-24 авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительной причиной аварии назвали неисправность тормозов воздушного судна. На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей. Никто не пострадал.
