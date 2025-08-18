Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы при взлете из аэропорта Тюмени

Ан-24 авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете из аэропорта Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Предположительно, причиной аварии стала неисправность тормозов самолета. На борту находились 40 пассажиров, в том числе 13 детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
На месте происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства.
Ранее на Камчатке самолет Ан-2, летевший из села Мильково на посадочную площадку Озерновская, при посадке выкатился с полосы. Тогда тоже обошлось без пострадавших.
Оборудование теплосети обновят на двух улицах в Белоозерском
Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 24
Администрация Дмитрова провела встречу с представителями Совета ветеранов округа
Образовательный курс по основам жилищного законодательства пройдет в Подмосковье
Эксклюзив
В Госдуме назвали «копейками» для бюджета страны бесплатные продленки
Свыше 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте