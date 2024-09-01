Захваченный ХАМАС россиянин погиб в секторе Газа
Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина Лобанова и извинился
Тела шести похищенных заложников нашли бойцы Армии обороны Израиля в подземном тоннеле сектора Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с его родителями и принес извинения за то, что не смог спасти мужчину. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
«Мне жаль, и я прошу у вас прощения за то, что не смог вернуть Сашу домой живым», — обратился к родителям погибшего россиянина Нетаньяху.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, россиянин и еще четыре заложника находились на музыкальном фестивале «Нова» рядом с кибуцем Реим в день атаки ХАМАС. Еще одну девушку похитили из населенного пункта Беери.
Погибшему россиянину было 32 года. Другим заложникам — от 24 до 40 лет.
Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что заложников расстреляли за день или двое суток до прибытия военных.
Пресс-служба Нетаньяху объявила, что глава правительства также пообщается с семьями других убитых заложников.
В начале июня Армия обороны Израиля освободила из сектора Газа четырех захваченных ХАМАС заложников, среди которых оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов. Он переехал в страну в 2022 году в рамках программы репатриации.
ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября 2023 года. Вооруженные боевики захватили несколько населенных пунктов и во время отхода в сектора Газа взяли заложников.
После этого израильские власти объявили блокаду палестинского анклава и начали операцию для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Под удары также попали мирные жители сектора.