Захваченный ХАМАС россиянин погиб в секторе Газа

Тела шести похищенных заложников нашли бойцы Армии обороны Израиля в подземном тоннеле сектора Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с его родителями и принес извинения за то, что не смог спасти мужчину. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Мне жаль, и я прошу у вас прощения за то, что не смог вернуть Сашу домой живым», — обратился к родителям погибшего россиянина Нетаньяху.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, россиянин и еще четыре заложника находились на музыкальном фестивале «Нова» рядом с кибуцем Реим в день атаки ХАМАС. Еще одну девушку похитили из населенного пункта Беери.

Погибшему россиянину было 32 года. Другим заложникам — от 24 до 40 лет.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что заложников расстреляли за день или двое суток до прибытия военных.

Пресс-служба Нетаньяху объявила, что глава правительства также пообщается с семьями других убитых заложников.