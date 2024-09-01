Захваченный ХАМАС россиянин погиб в секторе Газа

Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина Лобанова и извинился

Тела шести похищенных заложников нашли бойцы Армии обороны Израиля в подземном тоннеле сектора Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху связался с его родителями и принес извинения за то, что не смог спасти мужчину. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Мне жаль, и я прошу у вас прощения за то, что не смог вернуть Сашу домой живым», — обратился к родителям погибшего россиянина Нетаньяху.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, россиянин и еще четыре заложника находились на музыкальном фестивале «Нова» рядом с кибуцем Реим в день атаки ХАМАС. Еще одну девушку похитили из населенного пункта Беери.

Погибшему россиянину было 32 года. Другим заложникам — от 24 до 40 лет.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что заложников расстреляли за день или двое суток до прибытия военных.

Пресс-служба Нетаньяху объявила, что глава правительства также пообщается с семьями других убитых заложников.

В начале июня Армия обороны Израиля освободила из сектора Газа четырех захваченных ХАМАС заложников, среди которых оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов. Он переехал в страну в 2022 году в рамках программы репатриации.

ХАМАС атаковал территорию Израиля 7 октября 2023 года. Вооруженные боевики захватили несколько населенных пунктов и во время отхода в сектора Газа взяли заложников.

После этого израильские власти объявили блокаду палестинского анклава и начали операцию для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Под удары также попали мирные жители сектора.

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