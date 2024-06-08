Похищенного в Израиле ХАМАС россиянина освободили

Группу из четырех заложников освободила Армия обороны Израиля в ходе операции на территории сектора Газа. Все освобожденные — участники музыкального фестиваля «Нова», который боевики ХАМАС атаковали 7 октября 2023 года. Среди освобожденных оказался 27-летний россиянин Андрей Козлов.

В пресс-службе армии обороны Израиля уточнили, что операцию провели на территории города Нусейрат. Захваченных заложников обнаружили в двух разных местах.

В список освобожденных также вошли Ноа Аргамани (25 лет), Альмог Меир Джан (21 год) и Шломи Зив (40 лет). Военные доставили их в медицинский центр «Шиба» для обследования.

Андрей Козлов переехал в Израиль в 2022 году по программе репатриации. На музыкальном фестивале работал охранником. В момент вторжения боевиков ХАМАС он прятался вместе с другими гостями в металлических контейнерах. Мужчина выходил на связь с родными и сообщал о положении дел. Но после связь с ним оборвалась.

О том, что боевики ХАМАС взяли Козлова в заложники и увели в сектор Газа, стало известно через два дня. Об этом родителям сообщили представители Армии обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль произошло 7 октября 2023 года. Вооруженные боевики атаковали с нескольких точек и захватили ряд населенных пунктов. Военные освободили города и поселки только через три дня.

После этого Израиль сначала объявил полную блокаду сектора Газа, а после начал боевые операции для освобождения заложников и уничтожения боевиков ХАМАС. Но жертвами ударов также стали мирные жители.