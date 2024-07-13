Число погибших от израильского удара в Хан-Юнисе выросло до 90

Минздрав Газы: при ударе ЦАХАЛ по Хан-Юнис погибли 90 человек, 300 пострадали

Количество погибших при ударе Израиля в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передало РИА «Новости» .

«Число погибших при ужасной резне оккупации [Израиля], совершенной против граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис в субботу утром, достигло 90», — заявили в министерстве.

По данным Минздрава, половина из погибших — женщины и дети. Также насчитали 300 пострадавших.

Всего с начала эскалации конфликта число погибших от действий Израиля в Газе достигло 38 345, еще 88 295 человек получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября прошлого года, когда военные ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в анклаве.

Ранее советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что в случае конфликта «Хезболлы» с Израилем страна и члены «оси сопротивления» поддержат ливанское движение. Он отметил, что если израильские военные развернут крупное наступление на «Хезболлу», это спровоцирует большой региональный конфликт.