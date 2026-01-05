Россиянин сбежал от родителей в Таиланд и чуть не стал бомжом и уголовником

Мечтающий попасть в Таиланд 20-летний россиянин в отсутствие родителей уехал в Паттайю, но в первые же дни потратил все деньги, потерял паспорт и решил попасть в тюрьму ради еды. Об этом РИА «Новости» рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в этой стране Светлана Шерстобоева.

Парень приехал в Таиланд с шестью тысячами бат (около 15 тысяч рублей).

«За первые дни он прогулял все деньги, продал свой новенький айфон за 15 тысяч бат (около 40 тысяч рублей), снова все прогулял, потерял паспорт, двое суток прожил на пляже в центре Паттайи без еды и почти без воды, а потом решил попасть в местную тюрьму, где, как он сказал, „хотя бы кормят“», — рассказала Шерстобоева.

Сначала он хотел попросить помощи у полиции, но потом решил попасть в тюрьму ради воды и еды. В ближайшем ресторане парень выпил литр воды, съел пиццу и спагетти, но не заплатил. Он попросил сотрудников вызвать полицию. Два дня он провел в участке, где полицейские и соседи по камере давали ему воду и немного риса.

Только после его обращения в туристическую полицию о нем узнали волонтеры, сообщили его родителям, которые уже ищут сыну обратный билет. Гостиницу и питание ему оплатили, но парню еще нужно получить свидетельство в посольстве России, чтобы вернуться домой.

Ранее российский турист погиб из-за инфаркта миокарда при подъеме в горы в Таиланде.