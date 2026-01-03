Причиной смерти россиянина при восхождении к храму в Таиланде стал инфаркт

Посольство России в Королевстве Таиланд подтвердило смерть российского туриста во время восхождения к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга. Мужчина погиб из-за инфаркта миокарда.

«Информацию о смерти гражданина во время подъема в гору подтверждаем. Врачом больницы провинции Пхангнга проведено посмертное обследование, в ходе которого внешних телесных повреждений обнаружено не было. Причиной смерти признана ишемическая болезнь сердца, приведшая к острому инфаркту миокарда», — сообщили 360.ru в посольстве.

Мужчина потерял сознание во время восхождения в горы. На место происшествия прибыли медики и констатировали его смерть. Предварительно, 40-летний турист скончался от теплового удара.