Россиянин пробыл в рабстве в Мьянме полгода, устроил бунт и сбежал

Попавший в рабство в Мьянме россиянин устроил бунт, чтобы спасти людей

Российский айтишник попал в рабство в Мьянме, где его заставляли обманывать соотечественников за еду. Мужчина устроил бунт с другими заложниками и сбежал в Таиланд, сообщил Telegram-канал Mash.

С проживавшим в Благовещенске айтишником связался китайский бизнесмен, который попросил его переехать в Мьянму. Россиянин прилетел в страну, где у него забрали паспорт и отправили в офис.

По данным канала, мужчина работал по 20 часов в день на протяжении шести месяцев. Рабовладельцы расплачивались с ним едой и угрожали расправой, если он откажется разводить россиян.

Мужчина познакомился с другими заложниками, вместе с которыми начал планировать план побега. Впоследствии они устроили бунт и сбежали в Таиланд. Сейчас россиянин находится в Бангкоке, в ближайшее время его отправят домой.

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