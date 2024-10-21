Шесть человек освободили из рабства в Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Ростовской области ферму, где держали в рабстве 18 человек. Подробности рассказал 360.ru источник.

Он сообщил, что пленников избивали и заставляли поклоняться рабовладельцу, которого нужно было называть Раджой. Сейчас освободили шестерых невольников.

В полиции, прокуратуре и Следственном комитете пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего.

В конце сентября в Рязанской области освободили людей, которых цыгане заманивали на сезонные работы, а по факту держали в рабстве, не платили и избивали за любую провинность, в том числе за попытки сбежать.

Чтобы избежать обвинений, пленников заставляли подписывать фальшивый договор. Когда туда приехали сотрудники правоохранительных органов, они нашли около 40 человек.