ЦАХАЛ провел операцию «Черный флаг» против хуситов

Армия обороны Израиля провела операцию «Черный флаг» против хуситов. Об этом сообщило издание N12 .

Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по портам Рас-Иса, Салиф и Ходейда. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил атаки «по объектам террористического режима хуситов». Среди целей также оказались электростанция и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили в 2023 году в Красном море.

«Как я и предупреждал, с Йеменом будут обращаться так же, как с Тегераном», — подчеркнул министр.

В ЦАХАЛ объяснили, что эти цели использовались для поставок оружия и террористической деятельности против Израиля.

Накануне военный представитель шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.