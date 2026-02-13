Россияне выбрали самую любимую начинку блинов

Около 30% опрошенных россиян любят блины со сметаной, 20% отдают предпочтение сгущенке, а замкнула тройку лидеров икра. Это следует из исследования Россельхозбанка, оказавшегося в распоряжении РИА «Новости» .

«Самой популярной начинкой для блинов остается сметана — ее выбрали 31% участников опроса. На втором месте — сгущенное молоко (20%). Далее следуют икра (13%), мясо (8%), варенье и джемы (7%)», — сказано в исследовании, где участвовали более двух тысяч человек.

Также 6% опрошенных заявили, что любят блины с рыбой или без начинки. Самыми невостребованными оказались творог — 5% и мед — 4%.

Что касается самих блинов, то большинство опрошенных выбирают традиционные тонкие. Для 19% респондентов вкусовые качества важнее внешнего вида, а 6% проголосовали за пышные и сытные. Маленькие блинчики и блинные рулеты оказались самыми непопулярными.

Кроме того, 42% граждан всегда стараются сохранить традиционный вкус и не снижать калорийность. Еще треть вообще не задумываются о калориях в праздники. При этом 17% респондентов отдают предпочтение легким рецептам, а 8% меняют отдельные ингредиенты.

В Московской области проведут почти 50 ярмарок на масленичной неделе. Они пройдут в 26 округах региона с 16 по 22 февраля.