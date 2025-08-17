Россияне вспомнили монолог Задорнова после появления Лаврова в свитере с СССР

Пользователи Сети вспомнили выступление сатирика Михаила Задорнова после появления главы МИД России Сергея Лаврова в свитере с надписью «СССР» на саммите на Аляске. Об этом сообщил KP.RU .

Пользователи вспомнили, что футболка с советской символикой впечатляла европейцев еще в годы популярности Задорнова.

«Однажды в Италии ко мне подбежал восторженный итальянец и, показывая на мою майку, где было написано „СССР“, радостно воскликнул: „О!“ <…> Оказалось, „СССР“ по-итальянски произносится как „Чи-Чи-Чи-Пи“, — рассказывал юморист в одном из своих монологов.

Толстовку Лаврова активно обсуждали и западные СМИ. В Великобритании увидели в ней символический намек на историю отношений России и США, а в США — тоску по советскому прошлому.

Президент России Владимир Путин перед началом саммита на Аляске в шутку назвал Лаврова империалистом.