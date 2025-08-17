Путин в шутку назвал Лаврова империалистом

Президент России Владимир Путин перед началом встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в формате «3×3» на Аляске в шутку назвал империалистом главу МИД Сергея Лаврова. Кадры в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

На видео попали последние приготовления делегаций перед переговорами. В какой-то момент государственный секретарь США Марко Рубио сказал Лаврову, что ему нравится «рубашка» дипломата, судя по всему, имея в виду свитер с надписью «СССР», в котором ранее заметили министра.

После этого глава МИД обратился к Путину, объяснив, о чем идет речь и в чем именно заключается шутка.

«Империалист!» — с улыбкой отреагировал Путин, после чего представители обеих делегаций рассмеялись.

Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР» на груди. Основательница челябинского бренда «Сельсовет» Екатерина Варлакова отмечала в беседе с 360.ru, что МИД заказал небольшую партию свитеров для сотрудников.