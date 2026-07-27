Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

До 31 октября граждане России и Белоруссии смогут находиться в Черногории без виз. Новую норму утвердило правительство страны.

Желающие смогут находиться в Черногории до месяца и пересекать территорию транзитом при наличии проездного документа.

Черногория обещала отменить безвизовый режим для граждан России и Турции. Правительство страны до конца 2027 года должно перейти на визовую политику Евросоюза. Черногория вступит в ЕС в 2028 году, тогда и должно произойти полное согласование визовой политики.

Ассоциация туроператоров России заявила об открытии первых визовых центров Черногории в восьми городах. Центры начали работать в июле.