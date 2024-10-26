Россияне не пострадали при ударе Израиля по Ирану

Посольство РФ: данных о пострадавших от удара по Ирану россиянах не поступало

Данные о пострадавших россиянах в результате удара Израиля по Ирану не поступали. Об этом сообщило посольство России в Тегеране в своем Telegram-канале .

«Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали», — уточнило ведомство.

По информации диппредставительства, обстановка в столице и крупных городах Ирана спокойная.

ЦАХАЛ атаковал военные объекты Ирана утром 26 октября. Операция стала ответом на массированный ракетный удар Ирана в начале октября.

В атаке Израиль задействовал около 100 истребителей, в том числе F-35. Ливанские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ не бил по ядерным и нефтяным объектам, а также иранским аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад.