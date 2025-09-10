Россияне массово отказываются от путевок в Непал из-за «революции зумеров»

Российские туристы массово отменяют путевки в Непал из-за «революции зумеров» и нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Многие россияне планировали посетить Непал в сентябре–октябре для участия в индуистском фестивале «Дашайн» — одном из самых почитаемых местных праздников, известном красочными шествиями, музыкой и традиционными церемониями. Многие люди отправляются туда, чтобы духовно обновиться.

Однако из-за закрытия воздушного пространства и митингов россияне начали массово сдавать билеты авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia.

Сдача билетов сильно бьет по кошельку — сгорает примерно 10 тысяч рублей. Остальные деньги забирает авиакомпания на отдельный счет, воспользоваться которым можно только при следующем путешествии. Также туристы пожаловались, что сдали путевки на туры стоимостью примерно 200 тысяч рублей.

Как отметило посольство России в Непале, в дипведомство обратились примерно 80 россиян. Все они в безопасности.

Ранее гид Евгения Маркова заявила, что жители Непала находятся в ожидании выступлений от властей. Сейчас в стране стало относительно спокойно.