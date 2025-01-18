Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии, причем число сделок по ее покупке сократилось в разы. Об этом сообщила эстонская газета Postimees с ссылкой на данные портала по купле-продаже Kinnisvara24.

«В прошлом году иностранцы совершили в два раза больше сделок купли-продажи, чем покупок на рынке недвижимости Эстонии, причем больше всего продавали россияне и финны», — говорится в публикации.

В прошлом году в столичном регионе Харьюмаа зарегистрировали рекордные 670 сделок по продаже недвижимости иностранцами и только 308 сделок по ее покупке. Россияне приобрели только 28 объектов и 178 продали, а финны, соответственно, 55 и 176.

До этого финны активно инвестировали в эстонскую недвижимость, но последние четыре года лишь активно ее продают.

Бум сделок по приобретению квартир на этом рынке зафиксировали в 2020 и 2021 годах, когда в Эстонии цены были ниже, чем в Финляндии и поэтому ожидалась высокая доходность от аренды. Сейчас же в стране ситуация на рынке аренды жилья нестабильная.

Ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру за 1,5 миллиарда рублей, расположенную рядом с метро «Чернышевская».