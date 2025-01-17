Самую дорогую квартиру в Петербурге оценили в 1,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу самая дорогая квартира в городе — за 1,5 миллиарда рублей. Информация о продаже появилась на одном из сервисов по реализации недвижимости, написало местное СМИ .

Квартира на улице Чайковского, 38/9, расположенная всего в 250 метрах от метро «Чернышевская», представляет собой уникальную недвижимость площадью 879,8 квадратных метра. Внутри жилья насчитывается более десятка комнат, а кухня занимает 100 квадратных метров.

Интерьер квартиры отличается изысканными элементами декора: мебелью из Эрмитажа, камином, пианино. В ней есть винный погреб, мансардная комната с выходом на крышу, терраса и несколько спален.

Сам дом был построен из кирпича в 1895 году и хранит в себе богатую историю. Он был возведен Петром Петровичем Вейнером (старшим) — известным деятелем культуры конца XIX — начала XX веков. Вейнер (младший) жил в нем 30 лет, а с 1907 по 1916 годы здесь размещалось издательство журнала «Старые годы».