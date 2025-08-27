Россиянам в Латвии и Эстонии выплатят замороженные из-за санкций пенсии

Российские пенсионеры в Латвии и Эстонии получат выплаты за первые девять месяцев текущего года, которые ранее заморозили из-за ограничений. Сумма средств достигла 15,4 миллиона евро. Об этом сообщили ТАСС в Социальном фонде РФ.

«Получателями средств в рамках международных договоров с Латвией и Эстонией стали 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии», — заявили в фонде.

Выплаты включают плановые начисления за третий квартал текущего года, а также ранее задержанные суммы за первый и второй кварталы. Ранее переводы блокировали зарубежные банки из-за санкций.

Предварительно запланировали, что в Эстонии средства выплатят с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября.

Ранее глава латвийского МИД Байба Браже заявила, что Россия отправила в казну Латвии 13 миллионов евро на выплаты военных пенсий пенсионерам, проживающим в стране. Кроме того, еще в начале 2025-го представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва делает все возможное для решения проблемы с невыплатой пенсий россиянам в Прибалтике.