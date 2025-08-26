Россия перечислила Латвии €13 млн на военные пенсии

Россия перевела в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий проживающим в стране россиянам. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на главу латвийского МИД Байбу Браже.

Министр уточнил, что пришли 12 995 587 евро. Эти средства пойдут на выплаты за три квартала 2025 года. В ближайшее время российская сторона обновит список военных пенсионеров.

В начале года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва продолжает добиваться решения проблемы невыплаты российских военных пенсий жителям Прибалтики.

В июле дипломат осудила Комитет ООН по правам человека за отсутствие оценки нарушений прав русскоязычных в Латвии.