Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Молдавию

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Министерство иностранных дел России призвало соотечественников воздержаться от поездок в Молдавию. Заявление дипломатов опубликовала пресс-служба МИД.

В ведомстве отметили, что местные власти неподобающим образом относятся к россиянам.

«В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова», — указали в заявлении министерства.

Происходили случаи принудительного задержания на границе и даже уголовного преследования россиян без убедительных доказательств. Также при вылете из Кишинева искусственно затягиваются досмотровые процедуры, что приводит к опозданию на рейсы.

