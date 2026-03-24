ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены отсутствием российских туристов

Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Катар, не участвующие в ближневосточном конфликте, обеспокоены приостановкой туристического потока из России. Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. <…> Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — процитировало его РИА «Новости».

Туристические поездки в ряд стран ограничили из-за эскалации на Ближнем Востоке: 17 марта ОАЭ полностью закрыли воздушное пространство. После обострения ситуации российских туристов эвакуировали из страны.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что все путешественники, чьи поездки в страны Ближнего Востока сорвались из-за военных действий, смогут получить компенсацию в полном объеме.