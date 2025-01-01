Наехавшего на толпу в Новом Орлеане водителя нашли мертвым

В ФБР подтвердили смерть протаранившего толпу в Новом Орлеане водителя

Мужчину, который врезался в толпу во время праздничных мероприятий на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, нашли мертвым. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, сотрудники ФБР и полицейские обыскивают грузовик, на котором преступник совершил наезд. Спецслужбы подтвердили смерть подозреваемого. Его действия классифицировали как теракт.

Водитель пикапа на большой скорости выехал на тротуар, где стояли люди. Жертвами наезда стали 10 прохожих, пострадали 35 человек. После аварии преступник начал стрелять по полицейским и ранил двух человек.

Суперинтендант полиции Энн Киркпатрик заявила, что водитель действовал преднамеренно, пытаясь задавить как можно больше людей.

Сотрудники ФБР во время осмотра территории нашли самодельные взрывные устройства. Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что в Новом Орлеане произошел теракт.