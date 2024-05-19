Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго | 360°

Мир 19 мая 2024, 14:04 Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго Actualite: ВС Демократической Республики Конго предотвратили госпереворот Han Bing/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Войскам Демократической республики Конго удалось предотвратить попытку государственного переворота. Ситуацию в стране взяли под контроль, сообщило издание Actualite в соцсети X.

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», — заявил представитель армии страны Сильвен Экенге.

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Он также сообщил о причастности иностранных граждан к попытке устроить в республике госпереворот.

Экенге добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, армия восстановила общественный порядок, скоро обнародуют подробности.

Ранее в Турции прокуратура приступила к расследованию возможного заговора против правительства. После информации о вероятной попытке госпереворота турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собрал экстренное совещание с главами разведки и Минюста.