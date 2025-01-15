Россиян обвинили в использовании французских виз для въезда в Финляндию

Авторы материала напомнили, что с осени 2022 года Финляндия перестала принимать заявления и не выдает шенгенские визы россиянам, однако они смогли найти способ обойти это ограничение.

По словам авторов статьи, граждане России получают французские визы, а затем с их помощью попадают в Финляндию и другие страны— члены Евросоюза. В связи с этим в финском издании выразили опасения «по поводу эффективности политики страны».

Ранее решение властей Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам вызвало критику в Евросоюзе. Владельцы такой карты могут более свободно передвигаться по Европе и имеют право находить работу на ее территории. В ЕС считают, что венгерское руководство создало угрозу безопасности своих граждан.