Евросоюз напугало решение Венгрии о визах для россиян

Евросоюз воспринял решение Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам как большую проблему. Об этом заявил редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

С июля двухлетнюю визу могут получить граждане России и Белоруссии.

«Владельцам такой карты предоставляется право работать в Венгрии и свободно передвигаться по более широкой Шенгенской зоне», — указал Дегутис.

По его словам, страны ЕС обвинили венгерское руководство в создании угрозы безопасности для Европы. Несмотря на это, объединение не сможет ничего сделать с решением Венгрии, которая до конца года является председателем организации, добавил он.

К главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен обратились 67 депутатов Европарламента, которые потребовали принять строгие меры, если Венгрия не откажется от отмены изменения визовой политики, указал редактор журнала.

По данным Politico, они призвали срочно расследовать решение Венгрии о визах, потому что оно может «потенциально угрожать» статусу Шенгенской зоны как «безопасного пространства».