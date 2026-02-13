Макрон заявил о готовности установить прямой и прозрачный канал связи с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении установить канал связи с Россией. Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, повестка и прямые трансляции доступны на ее сайте .

Французский лидер заявил, что на кону стоят интересы ЕС, будущее стратегической стабильности на европейском континенте. По этой причине и достижение мира на Украине невозможно без их участия.

«Поэтому я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», — сказал он.

Ранее во Франции сообщали, что европейские лидеры задумались о том, как возобновить диалог с Россией.