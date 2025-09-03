Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, ждет от нее ответа на предложение сформировать три группы по разным вопросам. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» .

«Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочих группы по политическим, военным и университетским вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной», — заявила она на Десятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ранее подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона уже проиграла в конфликте. У страны есть два варианта: признать поражение или продолжать отказываться принимать реальность.

Также он отметил, что конфликт проиграл Запад. Россия вышла полным победителем. Вопрос только в том, насколько серьезным это поражение окажется для Украины.