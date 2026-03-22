Атомная субмарина Великобритании прибыла в Аравийское море, сообщила Daily Mail

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании прибыла в Аравийское море на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на военные источники.

Субмарина оснащена крылатыми ракетами Tomahawk и торпедами. Она может использоваться для нанесения ударов по наземным целям в Иране при необходимости.

Подлодка вышла из австралийского Перта в начале марта и преодолела более 9000 километров. Теперь она заняла позицию в северной части Аравийского моря.

Появление субмарины совпало с решением властей Великобритании расширить использование своих военных баз для операций США. Ранее речь шла только об оборонительных действиях, однако теперь британский премьер допустил их применение и для защиты судоходства в Ормузском проливе.

HMS Anson поднимается на поверхность каждые 24 часа, чтобы поддерживать связь с британским военным центром.

Источники в Министерстве обороны Королевства заявили, что начальник объединенных операций генерал-лейтенант Ник Перри готов открыть приказ открыть огонь — если получит такое разрешение от премьер-министра.

Всего шесть дней назад британский премьер Стармер обещал, что не отправит корабли в Ормузский пролив. Прибытие HMS Anson в Аравийское море в оборонном ведомстве Королевства официально пока не подтверждали.