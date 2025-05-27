Россия запросила заседание СБ ООН из-за «помех» со стороны Евросоюза

Россия обратилась в ООН для проведения заседания на тему угрозы миру, которая исходит от представителей стран Европы, мешающих переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы <…> запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал он.

По словам Полянского, это решение было принято в ответ на требование представителей стран Европы провести заседание, касающееся гуманитарной ситуации на украине. Таким образом западные государства хотят поддержать «на плаву» тему украинского конфликта, несмотря на риск «не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. Американский лидер обдумывает эту идею из-за того, что разочарован медленным продвижением переговоров по урегулированию украинского конфликта. Решение о введении новых ограничений поддержали более 80 сенаторов США.