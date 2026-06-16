Россия запретила въезд 103 канадцам в ответ на санкции

Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады в ответ на санкции. Ограничения затронули в том числе несколько десятков членов канадского парламента, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В МИД заявили, что решение стало реакцией на курс кабинета премьер-министра Марка Карни, который продолжил политику бывшего главы правительства Джастина Трюдо. Дипломаты обвинили Оттаву в поддержке украинских властей и попытках конфисковать российские государственные активы.

В ведомстве подчеркнули, что в стоп-лист включили граждан Канады, чья деятельность направлена против России. Там добавили, что практику расширения списка за счет представителей недружественных стран продолжат.

«В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной», — заявили в МИД.

Ранее власти страны расширили санкционные списки против России, включив туда семь человек и 34 юридических лица. В Оттаве заявили, что новые ограничения связали с российскими энергетическим, финансовым и транспортным секторами.