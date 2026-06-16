Канада внесла в санкционный список Мосбиржу и «СПБ биржу»

Власти Канады расширили санкционные списки против России, включив туда семь человек и 34 юридических лица. Обновленный документ опубликовал МИД страны .

Под новые ограничения подпали сразу четыре крупнейшие торговые площадки: Московская биржа, «СПБ биржа», Национальная товарная биржа и Восточная биржа.

Новыми фигурантами списка стали «Абсолют Банк», «Земский Банк», компания «Росатом — энергетические проекты», страховая компания «Согласие» и некоммерческое объединение «Истина».

В перечень физических лиц включили директора научно-исследовательского центра «Ушкуйник» Алексея Чадаева, командующего войсками беспилотных систем России Юрия Ваганова, а также генерального директора компании «Росатом — энергетические проекты» Андрея Рождествина.

Власти Канады также внесли в санкционный список 120 судов, задействованных в так называемом теневом флоте России, и шесть компаний из Киргизии, Вьетнама, Новой Зеландии и ОАЭ.

Санкционный список обновила и Великобритания, включив туда финтехи «Яндекс Банк» и «WB Банк», а также компании из Таиланда, Турции и Китая.