Россия заняла второе место в мире по темпу роста благосостояния

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире по темпам роста благосостояния на душу населения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет швейцарского финансового ходлинга UBS.

За период с 2020 по 2025 год прирост в России составил 37% с поправкой на инфляцию. Выше показатель только у Южной Кореи — 55%. Третье место заняла Хорватия с результатом 29%.

Худшая динамика зафиксирована в Великобритании: благосостояние жителей снизилось на 23,2%. Также обеднели Нидерланды на 14,4% и Франция на 4,5%. Единственной страной, где уровень благосостояния за пять лет практически не изменился, стала Италия.

Внутри России лучшими регионами по качеству жизни за 2025 год признали Москву, Санкт‑Петербург и Московскую область. Четвертую строчку занял Краснодарский край. Худшие показатели продемонстрировали Республика Алтай и Чукотский автономный округ.