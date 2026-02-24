Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт‑Петербург и Московская область заняли первые места в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2025 год. К такому выводу пришли аналитики РИА «Новости» .

Рейтинг составили на основе 66 показателей, которые отражают условия жизни и ситуацию в социальной сфере конкретного региона. Предварительно для каждого субъекта рассчитали сводный балл по шкале от одного до 100.

Авторы исследования заметили, что лидирующая тройка остается неизменной много лет: у Москвы, Петербурга и Подмосковья итоговый балл превысил 80 и они заметно опередили остальные субъекты. Краснодарский край занял четвертое место с результатом чуть выше 77.

В топ-10 также вошли республика Татарстан, Ростовская, Ленинградская, Калининградская, Самарская и Воронежская области. По сравнению с прошлым годом произошли небольшие изменения: Ростовская и Ленинградская области поменялись местами, а Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра опустился на семь позиций и выбыл из числа лидеров, уступив место Воронежской области.

В нижней части списка рокировки оказались заметнее. Последние места заняли Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува. Слабые позиции большинства регионов из этой группы связали с более низким уровнем социально‑экономического развития, отставанием по доходам и высоким уровнем безработицы.

Сводный рейтинговый балл вырос у 77 регионов и снизился только у восьми. Наибольший рост балла показали Чечня, Ненецкий автономный округ и Республика Крым.

Ранее аналитики подсчитали, в каких регионах России быстрее всего растут зарплаты. Выяснилось, что по этому показателю лидирует Камчатка, за последний год ее жители стали зарабатывать больше почти на 40 тысяч рублей.