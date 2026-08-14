Россия задала США вопросы по участию в ударах вглубь страны

Лавров: Россия ждет ответа от США об участии в ударах вглубь страны

Россия передала США вопросы по их участию в организации и осуществлении ударов вглубь российской территории. Об этом «Вестям» сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы передали ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать разведданные, что США вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам», — отметил он.

Министр добавил, что российская сторона ждет ответа от американских представителей.

Лавров в беседе с государственным секретарем США Марко Рубио прямо подчеркивал недопустимость дальнейшего накачивания Украины вооружениями.

Глава МИД отмечал готовность России к мирному урегулированию конфликта на основе предложений, согласованных на встрече президентов двух стран в Анкоридже.

Американский лидер Дональд Трамп открестился от прямой продажи оружия Украине со стороны США.