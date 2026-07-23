Лавров заявил Рубио о недопустимости накачки Украины оружием

Далее накачивать вооружениями Украину недопустимо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров госсекретарю США Марко Рубио на встрече в Маниле. Об этом сообщила пресс-служба МИД .

«При обсуждении украинской проблематики Лавров <… > акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России „стратегическое поражение“», -написали в сообщении.

Также министр сообщил представителям США, как в реальности обстоят дела на линии боевого соприкосновения. Он подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на основе предложений, согласованных в Анкоридже на встрече президентов двух стран.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с американской стороной по поводу Украины продолжаются по рабочим каналам.