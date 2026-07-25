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Трамп заявил, что США не продают оружие Украине

Molly Riley/White House
Фото: Molly Riley/White House/www.globallookpress.com

Соединенные Штаты не продают вооружение Украине. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп, его слова привел ТАСС.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) понимает, что я продаю вооружения не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления», — заявил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в беседе с госсекретарем США Марко Рубио, что дальнейшее накачивание вооружениями Украины недопустимо. Глава МИД РФ подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на основе предложений, согласованных в Анкоридже на встрече президентов двух стран.