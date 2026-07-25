Трамп заявил, что США не продают оружие Украине

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) понимает, что я продаю вооружения не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, а как распределяются эти вооружения, у меня нет ни малейшего представления», — заявил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в беседе с госсекретарем США Марко Рубио, что дальнейшее накачивание вооружениями Украины недопустимо. Глава МИД РФ подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на основе предложений, согласованных в Анкоридже на встрече президентов двух стран.