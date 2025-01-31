ЕК пообещала Венгрии добиться возобновления транзита газа через Украину

Еврокомиссия заверила Венгрию, что будет добиваться от Украины возобновления транзита российского газа. Об этом заявил радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В начале недели Венгрия получила от руководства Европейского союза гарантии энергетической безопасности, согласившись ради этого еще на полгода продлить антироссийские санкции.

«В частности, Еврокомиссия пообещала сделать так, чтобы Украина вновь начала прокачку газа из России через свою территорию», — подчеркнул Орбан.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года. Позже глава МИД страны Андрей Сибига исключил возобновление транзита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее предположил, что отмена ограничений против РФ может изменить позицию киевских властей по вопросу поставок газа.