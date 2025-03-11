Россия возобновила перекачку нефти по восстановленной «Дружбе»

Нефтепровод «Дружба» заработал после атаки украинского беспилотника. Россия возобновила перекачку нефти в Венгрию, сообщил в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Российский системный оператор устранил повреждения, вызванные атакой украинского беспилотника, и транспортировка нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“ возобновилась», — объявил он.
Дрон атаковал одну из измерительных станций трубопровода в Орловской области. Генштаб Вооруженных сил Украины признал ответственность за атаку.
Венгрия расценила удар по критической для энергоснабжения инфраструктуре как нападение на суверенитет страны и объявила о временной приостановке поставок.
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